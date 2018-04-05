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الخميس، 05 أبريل 2018 07:58 م
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قوات أمريكية تنتشر فى مدينة منبج السورية بعد تهديدات تركيا باجتياحها

الخميس، 05 أبريل 2018 07:18 م
قوات أمريكية تنتشر فى مدينة منبج السورية بعد تهديدات تركيا باجتياحها القوات الأمريكية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أفادت مصادر محلية سورية بانتشار قوات أمريكية جديدة فى بعض القرى شمال مدينة مبنج السورية.

وقالت المصادر، لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس: "تم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بقرية الدادات بمدينة منبج ، والتى تبعد 8 كيلو متر عن خط الجبهة، للإشراف على مراقبة خط التماس الفاصل بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل درع الفرات".

وأضافت المصادر أنه تم نشر نحو 300 جندى أمريكى فى منبج لمواجهة أى عملية تركية محتملة قد تشمل المدينة ، من خلال غرفة عمليات مشتركة، بالاشتراك مع مجلس منبج العسكرى لاحتواء الموقف عند حدوث أى هجوم مفاجئ من الجانب التركي.

وأشارت إلى أن قوات التحالف تنشر دوريات شبه يومية على طول خط نهر الساجور الذى يشكل خطا فاصلا بين طرفى النزاع ، حيث تنطلق الدوريات من القاعدة الأمريكية التى تم بناءها مؤخرا.

 


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منبج

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