فيديو وصور.. محافظ الغربية يكرم القائمين على العملية الانتخابية للاحتفال بفوز الرئيس

محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية







الغربية مصطفى عادل

حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حفل حملة "كلنا معاك من أجل مصر" للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية ولتكريم عدد من بذلوا جهدا فى تنظيم العملية الانتخابية كى تخرج بالمظهر المشرف الذى يليق بالمصريين.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة المهندس عمرو السعيد فهمى أمين عام حملة كلنا معاك من اجل مصر الذى أوضح خلالها أن الحملة نظمت أكثر من 8500 مؤتمر على مستوى المحافظة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كما قدم الشكر لمحافظ الغربية على توعيته للمواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وعملة المتواصل للنهوض بالمحافظة فى كافة المجالات .

وخلال الحفل قدم النائب محمد مرعى رئيس المجموعة البرلمانية لنواب الغربية الشكر لكل من بذل جهدا فى الانتخابات الرئاسية، كما قدم الشكر لمحافظ الغربية على عملة لتوحيد جميع مواطنى الغربية، وهنأ محافظ الغربية أهالى المحافظة فى كلمته على حصولهم على المركز الأول فى نسبة التصويت مما يعكس روح الوطنية والانتماء وحب الوطن ويعبر عن الوعى السياسى لأبناء المحافظة.

و أشار محافظ الغربية إلى وحدة المصريين خلف زعيمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مسيرة التنمية الشاملة، كما قدم محافظ الغربية الشكر لكل من شارك فى الانتخابات الرئاسية من جميع الفئات وذوى القدرات الخاصة والمرضى والشباب والشيوخ، ووجة التحية لكل أسر الشهداء على ما قدموه من نفيس وغالى للوطن.

وفى نهاية كلمته أكد محافظ الغربية على استمرار المحافظة فى مسيرة البناء والتنمية فى كافة القطاعات حتى يعود النفع على جميع المواطنين.

و قدم المهندس عمرو فهمى درع الحملة لمحافظ الغربية تقديرا لمجوداته فى النهوض بالمحافظة .كما قام اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية بتكريم عدد من أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة وعدد من رجال الأعمال والمواطنين الذين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية بشهادات تقدير.

حضر الحفل لفيف من أعضاء مجلس النواب على مستوى محافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية



محافظ الغربية يكرم عدد من القائمين على العملية الانتخابية