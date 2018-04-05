طالبات كلية البنات بالأزهر يدعمن مستشفى علاج الأورام بالأقصر ويتبرعن بالدم







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفي علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة لوفد من طالبات كلية البنات بالأزهر الشريف بمدينة طيبة، وذلك لتقديم الدعم اللازم لمرضي السرطان داخل المستشفي، والتبرع بالدم.

والتقى وفد كلية البنات بالأزهر الشريف، خلال الزيارة المرضي والتحدث معهم للتخفيف عليهم في مسيرتهم لمواجهة أمراض الأورام المختلفة، وذلك داخل أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعى وغرف علاج اليوم الواحد، ورفعت الفتيات تى شيرتات عليها "بلغتى العربية أفتخر – ولغيرها أعتذر".

كما توجهت طالبات الكلية خلال الزيارة بعمل جولة داخل الأقسام المختلفة، واستمعن لشرح مفصل حول طبيعة العمل والعلاج المقدم للمرضى فى جميع أقسام المستشفى، بجانب تفقد أقسام المرحلة الثانية فى الطابقين الأول والثانى، وقاموا بالتبرع بالدم لصالح المستشفى لتقديم الدعم للمرضى، بجانب تبرعات مادية جمعوها فيما بينهن.