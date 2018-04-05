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الخميس، 05 أبريل 2018 10:32 ص
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ضبط 6 طن ملح مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 05 أبريل 2018 10:01 ص
ضبط 6 طن ملح مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية ملح طعام مجهول المصدر-ارشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية ،حملة تموينية مكبرة  برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 طن ملح مجهولة المصدر بمصنعى جبنة وجلود بالمنطقة الصناعية بقويسنا .

 


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