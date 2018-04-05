صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد تأمين الكنائس ببنها وشبرا الخيمة

تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية الحالة الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتى بنها وشبرا الخيمة وقام بالمرور على كنيسة ماريو حنا ببنها ومطرانية شبرا الخيمة لمتابعة إجراءات التأمين بهما.

شدد مدير الأمن على ضرورة تواجد الحرم الأمن للكنيسة و إجراء الفرز الأولى بعيدا عن الحرم الأمن بمعرفة أحد أعضاء الكنيسة ولا يسمح بدخول غير المعروف لديهم و استخدام العنصر النسائى لتفتيش السيدات وتفعيل البوابات الإلكترونية والمجسات وكذا تفعيل كاميرات المراقبة والشاشات الخاصة بها، والتزام القوات بتعليمات الحضور والانصراف وقيام عناصر البحث بتوسيع دائرة الاشتباه فى نطاق دور العبادة.

فى سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تواجدها أمام كنائس المحافظة التابعة لإيبارشيات شبرا الخيمة برئاسة نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها وبنها وقويسنا برئاسة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وشبين القناطر برئاسة نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها تزامنا مع قداس خميس العهد ونشرت الدوريات المتحركة التى جابت شوارع المدن الرئيسية ومحيط الكنائس وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية للكنائس بالإضافة آلى تواجد مكثف لقوات الأمن والمباحث الجنائية وخبراء المفرقعات لتمشيط الشوارع المجاورة للكنائس.