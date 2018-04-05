صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد التمركزات الأمنية ويشدد على اليقظة التامة

وأكد مدير الأمن على جميع الخدمات بضرورة اليقظة التامة، وخاصة تزامنا مع أعياد الأخوة المسيحيين، وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط أى حالات تخل بالأمن والنظام العام، وتفعيل جهود الأكمنة الحدودية للحد من وقوع الجرائم.

تفقد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، اليوم الخميس، مجموعة من التمركزات الأمنية بالمحافظة وخدمات تأمين الطرق، حيث تفقد "خيرت" كمين أتريب الحدودى ببنها، وخدمات تأمين طريق شبرا - بنها الحر، واستعرض التكنولوجيا الحديثة بسيارات تأمين الطرق والمجهزة بكاميرات أمامية وخلفية وربطها مع إدارة تأمين الطرق والنجدة.