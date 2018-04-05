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صور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تغطية الترع بالمحافظة

الخميس، 05 أبريل 2018 11:09 ص
صور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تغطية الترع بالمحافظة محافظ الأقصر يتفقد تغطية الترع


الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، أعمال تغطية عدد من الترع بمراكز المحافظة، وذلك فى إطار جهود محافظة الأقصر لإستكمال مشروعات تغطية الترع والمصارف، وتوسعة الطرق وتحسين البيئة والارتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين.

وشملت جولة المحافظة، أعمال تغطية ترعة ساحل العشى بمركز الزينية، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 7 مليون جنية بطول 350 متر، وكذلك ترعة العالية المستجدة بمنشاة العمارى بطول 200 متر، وبلغت تكلفتها الأجمالية 4 مليون و800 ألف جنيه.

كما تفقد محمد بدر، أعمال تغطية ترعة الحبيل الرئيسى بمركز البياضية، بطول200 متر، وبلغت تكلفتها 7 مليون جنيه، وتغطية ترعة البستان بمركز الطود بطول 200 متر وتكلفت 4 مليون جنية، وترعة المعلا بأبو خواجة بالعديسات مركز الطود بطول 200 متر ، وتكلفت 4 مليون 900 ألف جنيه ، كما تفقد تنفيذ مشروع تأهيل جسور أرمنت.

 

 

محافظ الأقصر يتففقد أعمال تغطية عدد من الترع بالزينية والمنشاة والبياضية والطود وأرمنت
محافظ الأقصر يتففقد أعمال تغطية عدد من الترع 

 

جانب من لقاء المحافظ مع الاهالى خلال متابعة تغطية الترع
جانب من لقاء المحافظ مع الاهالى خلال متابعة تغطية الترع

 

محمد بدر يؤكد على استكمال خطط تغطية كافة الترع والمصارف
محمد بدر يؤكد على استكمال خطط تغطية كافة الترع والمصارف

 

 

 


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