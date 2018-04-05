صور.. لافروف: تطابق الموقف الروسى والصينى بشأن التسوية السياسية فى سوريا







موسكو(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس، تطابق الموقف الروسى والصينى بشأن التسوية السياسية، معربا عن قلقه من أن بعض القوى العالمية تسعى إلى تسييس التطورات على صعيد التسوية السورية من خلال خلق استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصينى، وانج يى، على هامش المؤتمر السابع للأمن الدولى المنعقد فى موسكو - إلى أنه تم الاهتمام خلال المباحثات بالأجندة الإقليمية و الدولية، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يلعب دورا هاما فى الاستقرار على الصعيد الدولى.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى على التفاعل و التعاون فى مختلف المحافل الدولية بما فيها منظمة شنجهاى للتعاون وقمم آسيا الشرقية، مشددا على ضرورة تفعيل مبادرة تشكيل هيكلية أمن مشتركة فى منطقة آسيا لجميع دول هذه المنطقة.

وقال الوزير الروسى إنه تم مناقشة الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية واتفقنا على أنه لا بديل للحل السلمى للأزمة الكورية الشمالية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الصينى أن روسيا شريك استراتيجى هام، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز الاتصالات فى مختلف المستويات.

ووجه وزير خارجية الصين التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين لفوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن بوتين سيزور الصين فى الصيف القادم لتطوير العلاقات بين البلدين.



سيرجى لافروف فى الصين



سيرجى لافروف ونظيره الصينى



سيرجى لافروف



لافروف مع نظيره الصينى وانج يى