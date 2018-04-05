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صور.. رفع 70 طن قمامة وأتربة فى حملة مكبرة بالبلينا سوهاج

الخميس، 05 أبريل 2018 10:25 ص
صور.. رفع 70 طن قمامة وأتربة فى حملة مكبرة بالبلينا سوهاج جانب من الحملة


سوهاج محمود مقبول
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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا في إطار الخطة الموضوعة للاهتمام بالنظافة والمنظر الجمالى للقرى والمدن، نفذت حملة مكبرة لرفع أكوام القمامة من مقلب القمامة الموجود بقرية برديس وتم رفع أكثر من 70 طن قمامة وأتربة وتجرى بعد ذلك أعمال تجميل وتطوير للمكان وذلك من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة بالسكان.

ومن جانبه، قال على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الوحدة طبقا لتوجيهات الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج تم الدفع بعدد من اللوادر والسيارات ، وتم رفع كميات القمامة الموجود بقرية برديس، حيث إن المقلب موجود منذ فترة وتم تطهيره بالكامل وأن حملة النظافة مستمرة حتى رفع كافة المخالفات.

وأشار رفاعى إلى أنه تم رفع كميات من المخلفات والقمامة والتراكمات ونقلها إلى المدفن الصحى بمعدات الحملة الميكانيكية والقلابات تقدر بحوالى 50 طن تراكمات واتربة، كما تم رفع حوالى 20 طن قمامة وتراكمات وجارى استكمال الأعمال.


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