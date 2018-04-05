صور.. حيدر العبادى من طوكيو: توجد فرص استثمارية كبيرة فى العراق







طوكيو(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادى، اليوم الخميس، وجود فرص استثمارية كبيرة فى جميع المحافظات العراقية، مشدا على أن بلاده تقاتل من أجل الإنسانية.

وقال العبادى - خلال حضوره مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو، وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن حكومته نجحت فى إعادة نصف أعداد النازحين إلى مناطق سكناهم"، مضيفا أن عدد النازحين وصل إلى خمسة ملايين نازح ونجحنا فى إعادة نصفهم.

وأشار العبادى إلى أن عودة النازحين كانت طوعية، مشددا فى ذات الوقت على أن يكون السلاح فى يد الدولة فقط.

وقال العبادى " لا نقاتل من أجل العراق فحسب بل نقاتل من أجل الانسانية"، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة فى جميع المحافظات العراقية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى وصل أمس إلى العاصمة اليابانية طوكيو على رأس وفد حكومي، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، وفتح آفاق الاستثمار للشركات اليابانية، وحضور مؤتمر طوكيو حول دعم خلق فرص العمل والتدريب المهنى وتقليل تداول الاسلحة فى المجتمع العراقى.



حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى ونظيره اليابانى



حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى



حيدر العبادى