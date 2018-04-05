صور.. تلاميذ مدرسة بالشرقية يتقدمون جنازة مديرهم

صور.. تلاميذ مدرسة بالشرقية يتقدمون جنازة مديرهمالخميس، 05 أبريل 2018 06:37 م
التلاميذ يتقدمون الجنازة
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من علمنى حرفا صرت له عبدا.. هكذا شارك تلاميذ مدرسة الجلاء الرسمية للغات بادارة القرين التعليمية بالشرقية فى جنازة مديرهم وتقدموا الجنازة حاملين لافته كتب عليها "مدرسة الجلاء الرسمية للغات تودع الأب والقائد والمؤسس الاستاذ لطفى هجرس" لالقاء نظرة الوداع على مدير المدرسة.
كما حمل التلاميذ صورة الفقيد تقديرا وعرفانا منهم له على إخلاصة فى عمله، وحرصه على زراعة القيم والأخلاق والانضباط فى تلاميذة، و ظهر الطلاب فى مقدمة الجنازة حاملين اللافتة.
تلاميذ مدرسة بالشرقية يتقدمون جنازة المدير
تلاميذ مدرسة بالشرقية يتقدمون جنازة المدير
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