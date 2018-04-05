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صور.. تكريم 90 من قيادات تعليم كفر الشبيخ والطلاب المثاليين

الخميس، 05 أبريل 2018 06:40 م
صور.. تكريم 90 من قيادات تعليم كفر الشبيخ والطلاب المثاليين تكريم للمثالين بتعليم كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرم صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهناء شهاب و،كيل مديرية  ،90 من قيادات التربية والتعليم ومديرى العموم ، ورؤساء الأقسام ، والإخصائيين المثاليين، والطلاب والطالبات المثاليين فى كل المراحل التعليمية ،وأوائل الطلبة.

جاء ذلك فى ختام الأنشطة التربوية الإجتماعية ،ومسابقات الإتحادات الطلابية ، ومسابقات التربية الإجتماعية بحضور صلاح عثمان ،وكيل وزالرة التربية والتعليم ، وهناء شهاب ، وكيل مديرية التربية والتعليم ، ووفاء عبدالله، المدير العام التنفيذى ، وسلامه الويشى ، مدير التعليم العام ، وصلاح فهمى ، مدير عام الشئون المالية والإدارية ،وطارق خطاب ،أمين صندوق مجلس الأمناء والأباء ، ومصباح عسكر، مدير إدارة تنسيق المتابعة ، وحسن أبو النضر، مدير إدارة المتابعة،ومحمد محمود الدفراوي، الموجه العام للتربية الإجتماعية ، وحموده يونس ،مسئول اتحاد الطلاب ، ومفرح منسى ،الموجه الأول ، والدكتور نور السنباري، مسئول مكتب الخدمة ، ومحمد زكى ، مسئول مكاتب الخدمة ، وأمال عبدالرحمن، رئيس قسم مالى وإدارى ، وأسامه السعيد ،مسئول مالى ، والطلاب والإخصائيين الإجتماعيين بالمدارس وبالإدارات التعليمية.

قال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إن دور الإخصائى الإجتماعى رعاية التلاميذ المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسيا والحالات الصحية،والمستحقين للمعونة بالتعاون مع معلمى الموا د، لوضع خطة مدروسة وقابلة للتنفيذ حسب إمكانات المدرسة ،للارتقاء بمستوى هذه الفئات من الطلاب، وبحث المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والصحية، وغيرها من المشكلات التى يعانى منها الطلبة ورسم خطة لعلاجها ومتابعتها على اساس سليم من من الدراسة التشخيصية.

وأضافت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى بيان لها تتعدد أدوار الإخصائى الإجتماعى منها تقديم المشورة الفنية لرواد الفصول والجماعات والأسر المدرسية فى كيفية وضع الخطط التى تلبى احتياجات الطلاب وتذليل الصعوبات التى تواجههم عند تنفيذ البرامج ،والاتصال والتواصل مع أولياء الأمور سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الزيارات المنزلية ،واكتشاف الحالات الفردية والتى تحتاج إلى خطط لتشخيصها وعلاجها، وإعداد ملف خاص بكل حالة على حدة ،والمشاركة فى وضع البرامج الخاصة بالكشف عن ميول ومواهب وقدرات الطلاب وتوجيهها وتنميتها واستثمارها .

 

1- جانب من التكريمللمثاللين بتعليم كفر الشيخ

جانب من التكريمللمثاللين بتعليم كفر الشيخ

 

2- تكريم وكيلة المديرية
 تكريم وكيلة المديرية

 

3- تمريم مدير امن مديرية تعليم كفر الشيخ
 تمريم مدير امن مديرية تعليم كفر الشيخ

 

4- تكريم وكيل الوزارة
 تكريم وكيل الوزارة

 

5- تكريم الطالبة المثالية
 تكريم الطالبة المثالية

 

6- تكريم مدير العلاقات العامة
تكريم مدير العلاقات العامة

 

7- تكريم مدير إدارة الاعلام
 تكريم مدير إدارة الاعلام

 

7- تكريم مدير إدارة الاعلام_1
 تكريم مدير إدارة الاعلام_1

 

8- تكريم المسئول الإعلامي
 تكريم المسئول الإعلامي

 

9- جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

10- تكريم طالبة متميزة
 تكريم طالبة متميزة

 


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