صور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى التوعوى الـ15 للتوحد بهيئة قناة السويس







الإسماعيلية- جمال حراجى

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات المؤتمر العلمى التوعوى الخامس عشر للتوحد "معا لتقبل التوحد"، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية، وبحضور أكثر من 200 معنى بالتوحد من أولياء الأمور والأطباء والأخصائيين والمساعدين وقيادات الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، وشرف الحضور اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العلمية وإثراء التواصل بين المعنيين بالتوحد ومناقشة المستجدات العلمية فى هذا المجال، وقد شهدت الفعاليات تقسيم المناقشات العلمية والأوراق البحثية على ثلاث جلسات رئيسية، لتحقيق أقصى استفادة وتواصل بين الحضور ومنصة الجلسات.

فى البداية رحب الدكتور ممدوح تركى رئيس قسم طب الأطفال بمستشفيات هيئة قناة السويس مدير مركز رعاية ذوى القدرات الخاصة بالهيئة بالسادة الضيوف، ناقلاً لهم تحيات الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة الذى لم يتمكن من الحضور نظراً لاستقباله بعض الوفود لبحث سُبل الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية.

وقدم الدكتور ممدوح الشكر للفريق مميش لرعايته الدائمة واهتمامه بالأنشطة الاجتماعية والطبية، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهيئة تجاه المواطنين بمنطقة القناة، وتوفير كامل الدعم لإنجاح مثل هذه المؤتمرات، كما وجه تركى الشكر إلى شركاء نجاح المؤتمر من الجهات والمؤسسات البحثية، وعلى رأسهم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، ومسئولى وزارة الصحة ومديريتها بالإسماعيلية، وأكد أن محافظة الإسماعيلية ستكون بإذن الله من المحافظات صاحبة الريادة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى والتى ستضم عيادات نفسية بها خبراء وأطباء وأخصائيين نفسيين وأطباء أسرة، على أن تكون انطلاقة هذه المنظومة فى يونيو من العام القادم.

ومن جانبها وجهت مها هلالى مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة الشكر للفريق مُهام مميش على رعايته للمؤتمر، وقدمت نبذة عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها والخدمات التى تقدمها، وجهودها فى إبرام بروتوكلات مع الجهات والمؤسسات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للعناية ورعاية مرضى التوحد، كما أشادت بجهود الدولة فى الارتقاء بفئة ذوى الإعاقة، لاسيما وأن عدد المصابين بالتوحد فى مصر بلغ فى آخر إحصاء رسمى مليون ونصف حالة، وخصّت بالذكر المركز القومى لشئون الإعاقة، والذى بذل جهداً مكثفاً من أجل صياغة بنود قانون ذوى الإعاقة والأقزام، حتى وصوله إلى الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، ثم إقراره فى مجلس النواب، موضحة أن هذا القانون يتوافق مع الاتفاقية الدولية لرعاية ذوى الإعاقة والتى وافقت مصر على الاشتراك فيها عام 2007.

وفى ذات السياق تقدم النائب اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، بالشكر للفريق مُهاب مميش لرعايته مثل هذه المؤتمرات، وعلى دوره فى تنمية منطقة القناة مؤكداً على إلتزامه بتوصيل توصيات المؤتمر للجنة الصحة أو التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.

جانب من المؤتمر



المشاركون فى المؤتمر فى المؤتمر