صور.. المنشد محمود الحديوى يدعم مرضى السرطان ويشاركهم بابتهالات دينية بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة للمنشد والمبتهل الشهير محمود الحديوى، لتقديم الدعم لمرضى السرطان، وذلك استمراراً لفعاليات المبادرة التى أطلقتها المستشفى بعنوان "ارسم بسمة" والتى تهدف إلى جلب رجال الإنشاد الدينى والمدائح وفرق العروض الفنية والمسرحية والرسم والتلوين وغيرها، لإدخال البهجة والسعادة فى قلوب المرضى.

وقام المنشد والمبتهل الشهير محمود الحديوى بتقديم عدد من القصائد الدينية والابتهالات النبوية المميزة للمرضى فى مواقع الانتظار بالأقسام المختلفة، وسط تفاعل كبير وغناء وإنشاد المرضى وذويهم معه خلال الزيارة، والذى أكد على أن المستشفى تقدم دور كبير وفعال فى علاج مرضى محافظات الصعيد من الأورام المختلفة بالمجان ولكافة الأعمار السنية.

وأضاف المبتهل محمود الحديوى، أنه سعيد بمشاركة المرضى فى الابتهالات والأناشيد الدينية التى يعشقها أهل الصعيد بصفة خاصة، مؤكداً على أنه سيواصل مساندته ودعمه للمستشفى فى مراحلها المقبلة، وسيكرر زياراته لها كلما تواجد بمحافظة الأقصر، للمساهمة ولو بالقليل فى إدخال البهجة بقلوب مرضى السرطان.



المنشد-محمود-الحديوي-يدعم-مرضي-السرطان-ويشاركهم-في-إبتهالات-دينية--(1)



المنشد-محمود-الحديوي-يدعم-مرضي-السرطان-ويشاركهم-في-إبتهالات-دينية--(2)