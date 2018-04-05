video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. السودان يعيد 7 نساء من ليبيا بعد انتماءهم لتنظيم داعش

الخميس، 05 أبريل 2018 11:05 ص
صور.. السودان يعيد 7 نساء من ليبيا بعد انتماءهم لتنظيم داعش السودان يعيد 7 نساء من ليبيا


الخرطوم (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الأمن السودانى، أن عناصره أعادوا الأربعاء من ليبيا، 7 سودانيات ينتمين لتنظيم داعش، وتم عرض السودانيات السبع وهن يرتدين الملابس السودانية التقليدية ويضعن غطاء الرأس أمام الصحفيين فى مطار الخرطوم، حيث استقبلهن أقاربهن بالتكبير.

وأفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" أن النساء كن يصطحبن معهن 3 أطفال، وأعلن مسؤولون أمنيون أن المجموعة التى تضم شقيقتين توأمين وصلت من مدينة مصراتة الليبية.

وقال العميد فى جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى تيجانى إبراهيم، لوكالة "فرانس برس" إن النساء السبع ينتمين إلى تنظيم داعش وبعضهن شاركن فى القتال .

وكانت النساء توجهن إلى ليبيا فى 2014 و2015 للالتحاق بمقاتلى التنظيم، بحسب ما أعلن إبراهيم فى مؤتمر صحفى، فيما وقفت النساء أمام حائط حانيات رؤوسهن، وقالت إحداهن رافضة إعطاء اسمها "الحمد لله عدنا إلى بلادنا".

إحدى السيدات عقب عودتها إلى بلادها
إحدى السيدات عقب عودتها إلى بلادها

 

السودان يعيد 7 نساء من ليبيا
السودان يعيد 7 نساء من ليبيا

 

دخول السيدات إلى المؤتمر الصحفى
دخول السيدات إلى المؤتمر الصحفى

 

سودانيات انضموا لداعش
سودانيات انضموا لداعش

 

سيدات سودانيات أعيدوا من ليبيا
سيدات سودانيات أعيدوا من ليبيا

 

مؤتمر صحفى للسيدات
مؤتمر صحفى للسيدات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يعلن هزيمة تنظيم داعش فى سوريا

بوتين: دحرنا تنظيم داعش فى سوريا والنازحين بدأوا العودة إلى بيوتهم

عناصر تنظيم داعش يجددون البيعة للبغدادى

السودان

أخبار السودان

ليبيا

تنظيم داعش




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

سحر نصر: البنك الإسلامى يدعم مشروعات فى مصر بـ3 مليارات دولار حتى 2020

سحر نصر: البنك الإسلامى يدعم مشروعات فى مصر بـ3 مليارات دولار حتى 2020

"الحوت الأزرق" على طاولة البرلمان.. تحركات برلمانية واسعة لحظر استخدام التطبيق فى مصر.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتوسيع الرقابة على مثل هذه التطبيقات.. ويؤكد: تخترق بيانات المستخدمين وتعرضهم للإيذاء البدنى

"الحوت الأزرق" على طاولة البرلمان.. تحركات برلمانية واسعة لحظر استخدام التطبيق فى مصر.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لتوسيع الرقابة على مثل هذه التطبيقات.. ويؤكد: تخترق بيانات المستخدمين وتعرضهم للإيذاء البدنى

نجوم يرفعون شعار "أولها شهد وأخرها دموع" مع الأهلى.. التوقيع للزمالك يكتب نهاية رحلة تاريخية لعبد الله السعيد.. إرتداء القميص الأبيض جريمة التوأم.. الهروب تهمة الحضرى.. كثرة الأزمات تنهى مشوار إبراهيم سعيد

نجوم يرفعون شعار "أولها شهد وأخرها دموع" مع الأهلى.. التوقيع للزمالك يكتب نهاية رحلة تاريخية لعبد الله السعيد.. إرتداء القميص الأبيض جريمة التوأم.. الهروب تهمة الحضرى.. كثرة الأزمات تنهى مشوار إبراهيم سعيد

قبل زحمة الصيف.. اختارى من بين مايوهات 2018 اللى يناسبك

قبل زحمة الصيف.. اختارى من بين مايوهات 2018 اللى يناسبك

قبل انطلاق الجولة 31.. 12 رقما لا تفوتك فى 30 أسبوع للدورى

قبل انطلاق الجولة 31.. 12 رقما لا تفوتك فى 30 أسبوع للدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة