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صور.. السودان يتسلم الملتحقين بداعش فى ليبيا بينهم 8 فتيات

الخميس، 05 أبريل 2018 05:27 ص
صور.. السودان يتسلم الملتحقين بداعش فى ليبيا بينهم 8 فتيات العائدين من ليبيا


وكالات الأنباء – تصوير أ ف ب
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تسلمت الخرطوم، 10 من السودانيين الملتحقين بصفوف تنظيم داعش فى ليبيا ، ومن أبرز العائدين التؤام منار وأبرار عبد السلام.

وقال ممثل دائرة مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن العميد التجانى إبراهيم فى مؤتمر صحفي، بمطار الخرطوم، إن الشباب والشابات العشرة انضموا لداعش فى العام 2015، حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية".

وأشار إلى أن الجهاز سيخضع العائدين لبرنامج معالجات فكرية لتحليل الأسباب التى دفعتهم للانتماء للجماعات المتطرفة.

وأصاف أن حوارا  فكرياً مباشرا سيجرى معهم  لإزالة الأفكار التى دفعتهم للانضمام للجماعات الإرهابية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتحصين الفكرى الذى يرعاه الرئيس السودانى عمر البشير


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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الارهاب

داعش

تنظيم داعش

السودان

ليبيا




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