صور.. استئناف محاكمة صحافى مغربى متهم بـ"اعتداءات جنسية"







(أ ف ب)

استؤنفت الخميس فى الدار البيضاء محاكمة مدير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية المستقلة توفيق بوعشرين المتهم بارتكاب "اعتداءات جنسية"، فى جلسة سادها جدل حول عدد ضحاياه المفترضات.

وخلال الجلسة التى رفعت إلى يوم الخميس المقبل، ذكر القاضى أسماء 15 سيدة وصفهن بـ"المطالبات بالحق المدني"، لكن 8 من المدّعيات الـ15 تخلّفن عن حضور الجلسة، رغم استدعائهن، وبينهن ثلاث نفين تعرضهن لأى اعتداء.

وأوقف بوعشرين (49 عاما) فى 23 فبراير الفائت فى مقر الصحيفة بالدار البيضاء، بناء على شكويين من سيدتين اتهمتاه بالاعتداء الجنسي، وإثر التحقيق معه، وجّهت له اتهامات تتعلق "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسي" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي".

وبعد ثلاثة أيام من توقيفه قالت النيابة العامة إن هذه الأفعال ارتكبت بحق ثمانى ضحايا، مشيرة إلى أنهن يظهرن فى أشرطة مصوّرة تم ضبطها أثناء اعتقال بوعشرين.



أثناء الجلسة



المحكمة المغربية