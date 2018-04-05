video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أوبريت لدعم الحرب على الإرهاب تقدمه طالبات الثانوية الفنية بالداخلة

الخميس، 05 أبريل 2018 03:19 م
صور.. أوبريت لدعم الحرب على الإرهاب تقدمه طالبات الثانوية الفنية بالداخلة أوبريت لدعم الحرب على الإرهاب


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

نفذت طالبات مسرح مدرسة الثانوية الفنية للبنات بالداخلة محاكاة لعمليات القوات المسلحة الشاملة فى سيناء فى أبريت استعراضى وتمثيلى بعنوان معا ضد الإرهاب ونعم للسلام من أجل التنمية، والذى تم تنفيذه تحت إشراف وتوجيه المكتبات ووحدة تكافؤ الفرص بادارة الداخلة التعليمية وكتب سيناريو الأوبريت عماد الجبالى وشارك فى تنفيذه فاطمة ذكريا وسناء أحمد سيد وسماح محمد أخصائيات المكتبة بالمدرسة.

 

وحاز الاوبريت على إعجاب الحاضرين من القيادات التنفيذية وطالبات المدرسة حيث تابعت الاوبريت هدى سنوسى موجة أول المكتبات وعضو وحدة تكافؤ الفرص ومنى كمال الدين مقرر وحدة تكافؤ الفرص بالادارة ومحمود رفاعى مدير إدارة المدرسة حيث تضمن الأوبريت رسائل لتعزيز الروح الوطنية لدى الطالبات والتأكيد على دور التضحيات العظيمة التى يقدمها جيشنا الباسل دفاعا عن تراب الوطن ودعم قرارات الدولة فى حربها على الإرهاب والعملية الشاملة فى سيناء.

 

وقال الدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة فى تصريسح خاص لــ"اليوم السابع" أن هذا الأبريت يأتى فى إطار تنفيذ خطط وأنشطة الإدارة بالتعاون مع المدارس بمختلف مراحلها وتعزيز دور مؤسسات التربية والتعليم فى مشاركة الأحداث بشكل إيجابى لتنوير الرأى العام وكسب تأييد كافة منظمات المجتمع المدنية وغيرها وإيصال رسالة بالغة الأهمية تدفع للأمل والتفاؤل لما هو قادم من تمنية وتطوير لكافة مرافق ومؤسسات والبنية التحتية للدولة المصرية.

 

جانب من الاستعراض
جانب من الاستعراض

 

طالبات الفنية فى زى القوات المسلحة
طالبات الفنية فى زى القوات المسلحة

 

جانب من العرض
جانب من العرض

 

اثناء فقرات العرض
اثناء فقرات العرض

 

الطالبات المشاركات فى العرض
الطالبات المشاركات فى العرض

 

اوبريت تحت اشراف توجيه المكتبات
اوبريت تحت اشراف توجيه المكتبات

 

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 

آداء مميز ولافت
آداء مميز ولافت

 

حث الطالبات على حب الوطن
حث الطالبات على حب الوطن

 

رسائل دعم لقوات الجيش والشرطة
رسائل دعم لقوات الجيش والشرطة

 

إبداع من طالبات الفنية بنات
إبداع من طالبات الفنية بنات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يتفقد نماذج متنقلة للبيع ويوجه بتفعيل دور النقابات العمالية

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة