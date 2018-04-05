صور.. أوبريت لدعم الحرب على الإرهاب تقدمه طالبات الثانوية الفنية بالداخلة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت طالبات مسرح مدرسة الثانوية الفنية للبنات بالداخلة محاكاة لعمليات القوات المسلحة الشاملة فى سيناء فى أبريت استعراضى وتمثيلى بعنوان معا ضد الإرهاب ونعم للسلام من أجل التنمية، والذى تم تنفيذه تحت إشراف وتوجيه المكتبات ووحدة تكافؤ الفرص بادارة الداخلة التعليمية وكتب سيناريو الأوبريت عماد الجبالى وشارك فى تنفيذه فاطمة ذكريا وسناء أحمد سيد وسماح محمد أخصائيات المكتبة بالمدرسة.

وحاز الاوبريت على إعجاب الحاضرين من القيادات التنفيذية وطالبات المدرسة حيث تابعت الاوبريت هدى سنوسى موجة أول المكتبات وعضو وحدة تكافؤ الفرص ومنى كمال الدين مقرر وحدة تكافؤ الفرص بالادارة ومحمود رفاعى مدير إدارة المدرسة حيث تضمن الأوبريت رسائل لتعزيز الروح الوطنية لدى الطالبات والتأكيد على دور التضحيات العظيمة التى يقدمها جيشنا الباسل دفاعا عن تراب الوطن ودعم قرارات الدولة فى حربها على الإرهاب والعملية الشاملة فى سيناء.

وقال الدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة فى تصريسح خاص لــ"اليوم السابع" أن هذا الأبريت يأتى فى إطار تنفيذ خطط وأنشطة الإدارة بالتعاون مع المدارس بمختلف مراحلها وتعزيز دور مؤسسات التربية والتعليم فى مشاركة الأحداث بشكل إيجابى لتنوير الرأى العام وكسب تأييد كافة منظمات المجتمع المدنية وغيرها وإيصال رسالة بالغة الأهمية تدفع للأمل والتفاؤل لما هو قادم من تمنية وتطوير لكافة مرافق ومؤسسات والبنية التحتية للدولة المصرية.



جانب من الاستعراض



طالبات الفنية فى زى القوات المسلحة



جانب من العرض



اثناء فقرات العرض



الطالبات المشاركات فى العرض



اوبريت تحت اشراف توجيه المكتبات



جانب من المشاركة



آداء مميز ولافت



حث الطالبات على حب الوطن



رسائل دعم لقوات الجيش والشرطة