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صحة الإسكندرية: مسح شامل للأمراض الغير معدية بأماكن تمركز فيروس سى

الخميس، 05 أبريل 2018 10:24 ص
صحة الإسكندرية: مسح شامل للأمراض الغير معدية بأماكن تمركز فيروس سى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت مديريه الشئوون الصحية بالإسكندرية، بقيادة دكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن إكتشاف إصابه 962 مرضى بالالتهاب الوبائى "فيروس سى"، منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى، ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على الإصابة بفيروس "سى" بين المصريين بنهابه عام 2020.

وقالت الدكتورة عزه الفناجيلى وكيل وزاره الصحة والسكان فى الإسكندريه، إنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ 17478مواطنا من خلال قوافل متمركزه بثمانية نقاط "بالحضره، والمعموره، والدخيله، والعامريه" وأماكن التمركز الجديدة، المندرة، برج العرب الجديدة، سموحة، ابيس8، تعمل 7 أيام أسبوعيا من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءا وتستهدف إجراء التحاليل الطبية لجميع سكان المناطق الأربعه، سن الـ 18 سنه، ويتم عمل تحليل السكر، وقياس الضغط، وكتله الجسم لجميع المترددين، وتحويل مرضى السكر لمركز العلاج .

وأوضحت الفناجيلى، أن نتائج تحاليل الحمض النووى الفيروسى pcr أظهر إصابه 962مواطنا بالفيروس، وتم صرف العلاج 291مريضا، وتحويل 353حاله لمركز العلاج، ويجرى الاتصال بالباقين، للحضور لاستكمال الفحص الطبى، وصرف العلاج اللازم لهم، مجانا، حيث أن أعمال التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجانى بالكامل لجميع المواطنين تتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعه حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقى العلاج، وأن اجمالى المستهدف توقيع الكشف الطب عليه خلال المبادرة التى تتم بـ 8 نقاط تمركز، فوق سن 18 يبلغ 534 ألف و938 شخصاً، حيث يستهدف 245 ألف، و87 شخصاً، فى منطقه المنتزه، و76 ألف و749 شخصا فى وسط و116 ألف و716 شخصا فى العجمى، و87 ألف و386 فى العامريه، بالإضافة إلى المندرة وسماحة وابيس 8 وبرج العرب الجديدة .
 


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