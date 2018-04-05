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صحة الإسكندرية: إغلاق 3 صيدليات وتحرير 49 محضر مخالفة

الخميس، 05 أبريل 2018 10:45 ص
صحة الإسكندرية: إغلاق 3 صيدليات وتحرير 49 محضر مخالفة صيدلية - أرشيفية


الإسكندرية - جاكلين منير
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أصدرت مديرية الصحة بالإسكندرية، بقيادة دكتورة عزة الفناجيلى وكيل الوزارة، بيان حول حملات التفتتيش التى شنتها المديرية فى مختلف القطاعات، خلال شهر مارس 2018 ، حيث أشار البيان إلى أنة تم شن حملات تفتيش مفاجئ على الصيدليات، ومخازن الأدوية، من خلال المديرية، والجهات الرقابية، بإجمالى نحو 938 حملة

وتم تحرير 49 محضر شرطة للصيدليات المخالفة، ما بين أدوية مهربة، وعدم وجود مدير للصيدلية، فيما صدر من المديرية 3 قرارات بالغلق الإدارى للصيدليات المخالفة ، وترخيص 11 صيدلية.

من جهة أخرى أشار البيان إلى أنة، تم شن حملات تفتيشية على المستشفيات أيضا، حيث تم شن 15 حملة تفتيش على المستشفيات العامة، و15 حملة تفتيش على مخازن المديرية الأقليمية، و88 حملة تفتيش على المراكز الطبية، ووحدات صحية، و31 حملة تفتيش على مكاتب الصحة، و 12 على مكاتب رعاية الطفل، و مستوصفات الصدر.

 


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