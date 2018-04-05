سكرتير الاتحاد الدولى للإنقاذ يطالب بإقامة أكاديمية للغوص بشرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء فى مكتبه بشرم الشيخ بالبلجيكى "هارالد فيرفايك" سكرتير عام الاتحاد الدولى للإنقاذ، ومحمد صالح، رئيس الاتحاد الأفريقى، للإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولى.

وطلب سكرتير الاتحاد تخصيص مساحة من الأرض لإقامة أكاديمية للإنقاذ والغوص بشرم الشيخ لإعداد المدربين والمتدربين، مشيرا إلى وفاة مليون و200 ألف شخص غرقا سنويا على مستوى العالم، بمعدل شخصين كل دقيقة، مما يعتبر خسارة فادحة فى الأرواح وخسارة مادية أيضا للدول، ووعد المحافظ بالعرض على رئيس الوزراء بعد تقدم الاتحاد بطلبه رسميا دعما للسياحة الرياضية على أرض المحافظة.

تم اللقاء على هامش استضافة مصر للبطولة العربية للسباحة بالزعانف بمدنية شرم الشيخ للناشئين والكبار (مسافات قصيرة ومياه مفتوحة) خلال الفترة من 4 إلى 8 ابريل 2018، وكذلك إسناد تنظيم بطولة العالم السادسة عشرة للسباحة بالزعانف للناشئين لمصر العام المقبل 2019، وذلك فى حمامات سباحة مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

كما قام المحافظ بإهداء سكرتير عام الاتحاد درع محافظة جنوب سيناء، حيث حضر اللقاء اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء