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سفر وعودة 1113 مصريا وليبيا و279 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 05 أبريل 2018 06:34 م
سفر وعودة 1113 مصريا وليبيا و279 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم


مطروح - حسن مشالى
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انهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1113 مصريا وليبيا و279 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 812 إلى الجانب الليبى، بينهم 179 مصريا و633 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 301 بينهم 254 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 47 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 389 ألف و 99 مصريا.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 156 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 123 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 

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