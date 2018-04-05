روسيا: خروج 4 آلاف مسلح وأسرهم عبر معبر مخيم الوافدين فى الغوطة الشرقية

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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية الجنرال يورى يفتوشنكو أن نحو 4 آلاف مسلح خرجوا مع أسرهم عبر ممر مخيم الوافدين الإنسانى فى الغوطة الشرقية، منذ بداية "الهدنة الإنسانية".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، عن الجنرال يفتوشنكو خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس قوله إنه : "وبمساعدة ضباطنا، تم إطلاق سراح خمسة رهائن كانت تحتجزهم جماعات مسلحة غير شرعية فى مدينة دوما. ومنذ بداية المرحلة النشطة من عملية إجلاء المتطرفين من الغوطة الشرقية، استخدم حوالى 4000 مسلح مع أفراد عائلاتهم الممر الإنسانى فى محيط مخيم الوافدين".



وأعلنت قيادة الجيش السوري، فى 31 مارس الماضي، عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل الإرهابيين فى الضاحية الشرقية لدمشق، التى يستمر خروج المسلحين وعائلاتهم منها للانتقال إلى منطقة جرابلس شمال محافظة حلب.

ووفقا للجنرال يفتوشنكو، يواصل المدنيون العودة إلى البلدات والمدن المحررة فى الغوطة الشرقية.



وخلص الجنرال يفتوشنكو للقول: "تقوم قوات الحكومة السورية، بمساعدة مركز المصالحة الروسي، بتنظيف المناطق السكنية من المواد المتفجرة، وتحل المهام ذات الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية التى دمرها المسلحون". و"يتم توفير مياه الشرب والوجبات الساخنة والمساعدة الطبية اللازمة للسكان فى بلدات سقبا، كفر-بطنا، مسرابا، مديرا، حزة".



وتعانى سوريا منذ مطلع ربيع عام 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمى إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، اللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

والغوطة الشرقية هى أحد مناطق خفض التصعيد الأربع فى سوريا، التى تشرف عليها قوات مراقبة مشتركة إيرانية، وروسية، وتركية.