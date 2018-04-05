رفع درجة الاستعداد بالمنيا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم







المنيا- حسن عبد الغفار

أشاد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى اليوم الخميس، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد، بالإنجازات التى تحققت على أرض المحافظة، ومنها جهود المحافظة فى ملف استرداد أراضى الدولة وتصدر برنامج "مشروعك" للمركز الأول على مستوى الجمهورية، وافتتاح عدد كبير من المشاريع الهامة، مثل محطات المياه والصرف الصحى والموافقة على إنشاء المنطقة النسيجية الحرة وكذلك إنشاء مصنع السكر غرب أبو قرقاص وهو الأكبر فى الشرق الأوسط .

كما أشاد المحافظ بحسن سير العملية الانتخابية فى المحافظة، معربا عن شكره وتحياته لكل من شارك فيها.

ووجه المحافظ بالاستعداد الجيد لموسم اعياد الربيع وعيد القيامة المجيد من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار والاهتمام بالكورنيش لاستقبال المواطنين المحافظ، وكلف مديريتى الصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ بيع الأغذية والأسواق والمطاعم للوقوف على مدى صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية، خاصة الأسماك المملحة بكل أنواعها، مع إعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أى حالة طارئة خلال فترة الأعياد والتأكد من توافر الأدوية وتجهيز قسم الاستقبال بكافة المستلزمات الطبية.

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور على ضرورة التواجد المرورى المستمر خلال هذه المناسبة مع تكثيف المرور بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية ومتابعة خطوط السير لكافة وسائل النقل ومراقبة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة طيلة ساعات الليل والنهار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أى كثافة مرورية وإيجاد الطرق البديلة لها وتحويل مساراتها.

وشدد المحافظ على تكثيف المرور على كافة الرقع الزراعية لملاحظة التجاوزات والمخالفات التى يتضاعف ارتكابها فى فترة الأعياد خاصة فيما يتعلق بالتعدى بالبناء أو التشوين على أرض أملاك الدولة وتبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها والإزالة الفورية لأى تعديات وهى فى مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المرور وتطبيق قوانين الإشغالات ضد المخالفين حفاظاً على حرم الطريق العام وتيسيراً لحركة السير المرورية أمام المارة المواطنين والمركبات، مشيرًأ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية بمراكز المحافظة التسع تكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع للعمل على إزالتها فورًا.