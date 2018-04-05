رئيس نادى الاتحاد السكندرى: جماهيرنا لم تشارك بحالات شغب سوى مباراة الأسيوطى







الإسكندرية ــ جاكلين منير

أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على أن جماهير نادى الاتحاد لم تشارك فى أى حالات شغب سوى مباراة الاتحاد والأسيوطى، وهو لقاء كان له ظروف خاصة ومر على خير، مطالبا دخول وخروج الجماهير فى انضباط، مضيفا أن جماهير نادى الاتحاد لديهم فرصة لإثبات تشجيعهم المثالي فى تصفيات كأس العالم لكرة السلة التى تقام على ملعب النادى.

وأوضح أن سبب عدم تفعيل بطاقة الدخول الفترة الماضية، هو احترام للنظام والسلامة العامة، وأن هناك إقرار على المشجعين فى حالة استخراج بطاقات، أن التلفيات على غرامة الفاعل وأى تجاوزات سوف تحيل إلى قانون النادي، لأن البطاقة اسمها بطاقة مشجع وليست بطاقة رابطة أو منطقة أو حى، وتمنى أن يتم تفعيل إنجاز الكتاب الصادر عن نادي الاتحاد تبعا للبروتوكول بين نادي الاتحاد ومكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال ندوات أقيمت على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الرابعة عشر بعنوان "ثقافة التشجيع" بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنادى الاتحاد السكندرى، بحضور محمد مصيلحي رئيس النادى ومحمد عمر المدير الفني لفريق كرة القدم وقدمتها أميرة فتحي مدير المركز الثقافي بالنادي.

أكد محمد عمر المدير الفني لفريق كرة القدم، أن التشجيع اختلف عن الفترة التي كان يلعب بها، حيث كانت منتشرة روابط التشجيع وكان هناك قائد لكل رابطة ولكل نادى، أما الآن فظهرت عدة روابط لكل نادى يقودها "كابو" وهى ألفاظ وثقافة أجنبية دخلت على مصر.

وأشار إلى العصبية التى ظهرت فى لقاءات سابقة، وأنها طبيعية نظرا لظروف الفريق، لأن الأخطاء التحكيمية هى مزيج من الألم والفرحة فالحكم قد يصيب وقد يخطأ وجميعنا بشر.

ولفت إلى أن جماهير نادى الاتحاد دائما يساندون الإدارة، وأن تلك الندوة هي الأولى التي يحضر فيها ندوة مفتوحة تخص الجماهير، لأن جمهور الاتحاد دائماً يعظ الإدارة.

من جانبها، صرحت أميرة فتحى مديرة المركز الثقافى بنادى الاتحاد عن إصدار كتاب خاص بنادى الاتحاد مطلع يونيو المقبل، تبعا لبروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية ونادي الاتحاد.

كما نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان شكمجية يحيي حقي "ربع قرن على رحيله"، وذلك على هامش معرض إسكندرية الدولي للكتاب حاضر بها ابنته الإعلامية والكاتبة نهى يحيي حقي، والدكتورة عطيات أبو العينين، وقدمها الكاتب صلاح معاطي.

وقالت ابنة الأديب الراحل"يحيي حقي" الإعلامية والكاتبة نهى حقي:"إن الغرب قاموا بترجمة رواية قنديل أم هاشم، والبوستجي وجاء الكتاب باسم الصدمة، فجميع كتاباته والمجموعات القصصية الخاصة به كانت تتسم بالصدمة في الأحداث، لذا علينا ان ننظر بصورة عميقة للأعمال فهي لم تكن قصص قصيرة ولكن لوحات فنية.

وأضافت أن والدها كان ينصحها دائما بأنه لابد من الالتفات للأشياء البسيطة، والكتابة عنها، فقد كتب 70 صفحة يصف بها تمثال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام.

وأشارت إلى أنه إذا أراد الشخص أن يكتب أو لديه رغبة فى ذلك لابد أن يكتب يومياته باللغة العربية البسيطة، فذلك سيحسن من أسلوبه، وهذه أيضاً كانت نصيحة والدى لى، وأنه لابد أن يشعر الشخص بالمعانى، والقراءة في السير الذاتية لكبار الشخصيات.

في ذات السياق، قال الكاتب صلاح معاطي: إن يحيى حقى كان دائما يقول إنه يجب أن يعرف الكاتب نوع الجمهور الذى يكتب له"، مضيفا أن الندوة سميت بشكمجية يحيي حقي؛ لأن كتاباته طوال تلك المدة كانت كالجواهر.