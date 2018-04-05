رئيس الوزراء التونسى: إطلاق مناقصة عالمية لمشروع طاقة متجددة بمليار دولار

رئيس الوزراء التونسى: إطلاق مناقصة عالمية لمشروع طاقة متجددة بمليار دولارالخميس، 05 أبريل 2018 12:37 م
يوسف الشاهد
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اعلن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم إطلاق مناقصة عالمية لمشروع طاقة متجددة بمليار دولار هذا الشهر.
وسبق وأن صرح الشاهد إن الوضع الاقتصادى صعب ودقيق، لكن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التى قتل فيها أحد المحتجين.
وأبلغ الشاهد الصحفيين فى تعليقات بثتها الإذاعة المحلية الشهر الماضى أن "الوضع الاقتصادى صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائى وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".
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