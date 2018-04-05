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رئيس البرلمان العربى يدعو لإصدار وثيقة عربية شاملة لمواجهة الإرهاب

الخميس، 05 أبريل 2018 06:26 م
رئيس البرلمان العربى يدعو لإصدار وثيقة عربية شاملة لمواجهة الإرهاب مشعل بن فهم


كتب محمود حسين
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دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، إلى ضرورة إصدار الوثيقة العربية الشاملة لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى تتكاتف الأمة العربية للقضاء على الإرهاب والتطرف ومواجهة التحديات والمخاطر التى تهددها.

وقال رئيس البرلمان العربى، فى كلمته بفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، المنعقد بمقر مجلس النواب المصرى، إنه يجب أن يتم إصدار الوثيقة العربية الشاملة لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن الذى يمر به العالم العربى خطير فى ظل المتغيرات الدولية التى تفرض نفسها على الساحة .

وتابع: "البرلمان العربى يدعو دائمًا إلى الالتفاف والتعاون العربى والتنسيق المشترك لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار رئيس البرلمان العربى، إلى أن التدخلات الخارجية فى الشئون العربية باتت تمثل أزمة كبيرة وتسبب فى الكثير من النزاعات والصراعات بهدف بث الفتن وزعزعة الاستقرار، ما ساهم فى تمدد القوى الإرهابية والجماعات المسلحة.

وأوضح "السلمى"، أن البرلمان العربى بادر بدعم القضايا العربية على جميع الأصعدة وكان فى مقدمتها التصدى للقرار الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقال إن البرلمان العربى كان دوره واضحًا فى التصدى للترشح الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى لعامى 2019/2020 .

 


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