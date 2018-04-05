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الخميس، 05 أبريل 2018 04:54 م
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رئاسة مركز بلاط تنهى أعمال رصف طرق داخلية بتكلفة 8,2 مليون جنيه

الخميس، 05 أبريل 2018 04:04 م
رئاسة مركز بلاط تنهى أعمال رصف طرق داخلية بتكلفة 8,2 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات رصف طرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز والقرى التابعة له بتكلفة بلغت 8 ملايين و200 ألف جنيه والتى تضمنت أعمال رصف طرق بلاط عين عيش بطول 1000 متر وتقاطعات شارع الشئون مع اللثانوية بطول 800 متر طولى واستكمال طريق جامولة – أولاد عبد الله بطول 1000 متر ورصف طريق عين عيش – عقيل بطول 1200 متر طولى  بتكلفة بلغت 5 مليون و200 ألف جنيه .

وقال المهندس عادل عباس رئيس مركز بلاط فى تصريح خاص إنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الشيخ عبد الله والمؤدى إلى قرية الشوش بطول 1500 متر طولى بتكلفة 3 مليون جنيه كما يجرى تنفيذ مشروع رصف طريق الحاج نصر لأولاد عبد الله الشرقية والغربية بطول 1000 متر طولى بالإضافة لإنشاء طابانات بالمدينة والقرى التابعة لها بإجمالى 10 ىلاف متر مكعب بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 200 ألف جنيه وذلك بمناطق الشوش والطريق العام وطريق بلاط عين عيش وأمام مدرسة عين عيش والطريق الدائرى لقرى مرزوق وعين عيش وذخيرة وبئر تنيدة .

 


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