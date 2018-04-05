خريطة فعاليات فرع ثقافة الأقصر خلال أبريل إحتفالاً بـ"يوم اليتيم"







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد العدوى وكيل وزارة الثقافة بمحافظة الأقصر، أنه فى اطار احتفالات المحافظة بـ"يوم اليتيم" تنظم مديرية الثقافة عدد من الفعاليات للأطفال الأيتام على مدار شهر أبريل الجارى بعدد من قصور الثقافة والمكتبات بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح العدوى في بيان صحفي ،أن أول هذه الفعاليات ينطلق اليوم الخميس حيث يقيم قصر ثقافة الطود حفل للأطفال يتضمن عروض فنية ومسرحية ، وغداً الجمعة الموافق 6 أبريل يشهد قصر ثقافة الأقصر احتفالية بالأشتراك مع جمعية الأورمان وتتضمن تزويج عدد 5 عرائس من الأيتام ، وسيشهد قصر ثقافة أرمنت يوم الأحد 8 أبريل حفل للأطفال ، وسيقام حفل عروض فنية يوم الثلاثاء 10 أبريل بقصر ثقافة بهاء طاهر ، كما سيقوم فرع ثقافة الأقصر بالأشتراك مع عدد من الجمعيات الخيرية برحلة ويوم ترفيهى لحوالى 100 طفل من الأيتام بمرسى حبيبة وتوزيع الهدايا على الأطفال وذلك يوم الخميس 12 أبريل ، وأخيراً ستقام حفلات ترفيهية للأطفال يوم الجمعة 20 أبريل بكل من مكتبة الضبعية ومكتبة الرزيقات .

وأضاف وكيل وزارة الثقافة بالأقصر أنه على هامش هذه الفعاليات ستقيم مديرية الثقافة أحتفالية فنية ثقافية للأحتفال بعيد شم النسيم يوم الاثنين القادم 9 أبريل مساءاً بمدينة طيبة.