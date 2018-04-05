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الخميس، 05 أبريل 2018 11:55 ص
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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المنوفية

الخميس، 05 أبريل 2018 11:56 ص
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المنوفية حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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شن مجلس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية ،برئاسة  المهندس عبدالحكيم الزفزافي رئيس مركز ومدينة أشمون حملة لإزالة  التعديات على الأراضي الزراعية بالوحدات المحلية بالبرانية.

 أسفرت الحملة عن تنفيذ حالة إزالة تعدي على الأرض الزراعية بحوض الخرصة بناحية الغنامية على مساحة 100م عبارة عن سملات خرسانية بارتفاع 80 سم وتم تنفيذ الازالة بمعرفة لجنة مشكلة من الوحدة المحلية بالبرانية والشرطة والزراعة ، وتمت الإزالة دون خسائر في الأرواح أو المعدات .

من جانب أخر تم تفقد ومتابعة أعمال إنشاء سور الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية بطليا بتكلفة إجمالية 180 ألف جنيه ، وأكد الزفزافي على إستمرار إزالة التعديات ومتابعة كافة الأعمال بالوحدات المحلية لتقديم خدمة تليق بالمواطنين .

 


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