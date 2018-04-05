جامعة سوهاج تختار 21 أم مثالية لتكريمهن للعام الجامعى 2017-2018







سوهاج - محمود مقبول

انتهت لجنة التقييم الخاصة لإختيار الأمهات المثاليات على مستوى جامعة سوهاج، بفوز 21 أم مثالية، وذلك ضمن المسابقة التى نظمتها أدارة النشاط الإجتماعى، بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية لتكريم الأمهات المثاليات للعام الجامعى 2017-2018.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، مضيفا إلى إنه تم التقييم على عدة أسس، وسيتم تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الفائزات على مستوى الجامعة، وأيضاً تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإنه قد شاركت بالمسابقة عدد 40 أم فى عدة مجالات، منها الأم المثالية من أولياء أمور الطلاب المتميزين فى كل مجال من مجالات الأنشطة المختلفة، والطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الأم المثالية من عضوات هيئة التدريس، اللاتى بلغن سن المعاش، ومن العاملات بالإدارات المركزية والمدن الجامعية والمستشفى الجامعىـ ومركز التعليم المفتوح.

وأشار أسماعيل الظهرى مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى إنه تم أيضا إختيار الأم المثالية (البديلة) للطلاب من عضوات هيئة التدريس أو العاملات بالإدارات المختلفة أو الخدمات المعاونة.

والجدير بالذكر أن لجنة التحكيم شملت كلا من الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة، والدكتورة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، والدكتورة صباح صابر أستاذ علم النبات المتفرغ بكلية العلوم، بالإضافة إلى الدكتورة مديحة أحمد استاذ علم الإجتماع المتفرغ بكلية الآداب، والدكتورة سحر وهبى استاذ الإعلام بكلية الآداب والدكتورة شادية أحمد أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب.