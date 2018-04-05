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تعيين نور السبكى وكيلا للدراسات العليا بآداب المنوفية

الخميس، 05 أبريل 2018 02:43 م
تعيين نور السبكى وكيلا للدراسات العليا بآداب المنوفية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصدر الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية قرارا بتعيين الدكتور نور السبكي أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما اصدر رئيس الجامعة قرارا  بتعيين الدكتورة نهي صلاح الدين الأستاذة بالقسم رئيسا للقسم لمدة ثلاث سنوات. 
 

 


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