"تضامن الإسكندرية": تطبيق برنامج "تكافل و كرامة" على أكثر من 44 ألف أسرة

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد محمد كمال حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، قد شمل حتى الآن أكثر من 40 ألف أسرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن عدد الأسر التى حظيت بنظام برنامج تكافل وكرامة قد بلغ 44 ألف و252 أسرة، بالإضافة إلى الاستمرار فى صرف المعاشات الضمانية والتى تشمل بالإجمالى 71 ألفا و944 أسرة بالمحافظة بقيمة أكثر من 26 مليون جنية شهريا.

كما أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إلى حرص الوزارة برئاسة الدكتورة غادة والى على تقديم منح لطلاب المدارس غير القادرين ضمن المعاشات الضمانية، حيث قامت المديرية بتقديم منح لعدد 20 ألفا و561 طالبا، بالإضافة إلى معاش قانون الطفل الذى يشمل 2833 طفلاً.

وأكد " حجاجى " على أن المديرية تحرص على وصول المعاش إلى مستحقية، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال لجان المسألة المجتمعية حيث تم تدشين ولأول مرة بالإسكندرية تلك اللجان، من خلال تدريب 1066 فرد للعمل بها، مؤكدا أنها تعد إحدى آليات تصحيح مسار برنامج تكافل وكرامة، ومن خلالها سيتم تنقية كشوف المستفيدين واستبعاد غير المستحقين، وإدخال المستحقين لهذا البرنامج من خلال تلك اللجان

مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة اجتماعية مؤثرة وعادلة ذات كفاءة عالية تتجه نحو دعم نقدى للفئات المهمشة والأكثر احتياجا ومساعدتها فى الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والدعم التموينى السلعى إلى جانب إيجاد فرص زيادة الدخل للفئات القادرة على العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقراً والمواطنين غير القادرين على العمل والعاطلين لأسباب قهرية.