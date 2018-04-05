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تدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال للسيدات المعيلات بأسوان

الخميس، 05 أبريل 2018 05:18 م
تدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال للسيدات المعيلات بأسوان جانب من الفاعلية


أسوان - صلاح المسن
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قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان بحضور200 سيدة مستفيدة من المشروع بمختلف القرى والنجوع والمناطق النائية على مستوى المحافظة، بحضور السكرتير العام المساعد ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة ولفيف من القيادات التنفيذية.
 
وأعرب اللواء مجدى حجازى عن سعادته البالغة لتنفيذ هذا المشروع ليرى النور بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات اللاتى يعولون أسر كاملة، حيث تم دعم مشروع رائدات الأعمال بمبلغ 200 ألف جنيه من صندوق الخدمات التابع للمحافظة من خلال تقديم مساهمات نقدية بقيمة ألف جنيه لكل منهن فى صورة سلفة مستردة بدون فوائد ولا مصاريف إدارية ولا رسوم لإتاحة الفرصة أمامهن لتطوير نفس المشروعات القائمة أو لتنفيذ مشروع جديد، حيث تم إعطاء فترة سماح 3 أشهر ثم دفع 100 جنيه شهريًا على مدار 10 أشهر، موضحاً بأنه فى حالة جدية المشروع وانتظام السيدات فى السداد بعد 5 أشهر يمكن تقديم مساهمات نقدية أخرى بنفس القيمة مع إعطاء فترة سماح شهر للتوسع فى المشروع القائم، كما أن ذلك سيعطى الفرصة لغيرهن لزيادة عدد المستفيدين منه فى المراحل التالية.
 
وأكد مجدى حجازى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع فى مقدمة أولوياته بأن تكون كل أسرة مصرية أسرة منتجه من خلال تحويل البيوت إلى مصانع صغيرة، ولهذا كانت مبادرة المحافظة بتنفيذ هذا المشروع الهادف الذى نأمل تحقيقه لأعلى معدلات النجاح ، وهو الذى سيفتح الباب لزيادة رأس المال بمشاركة جهات مانحة أخرى تلتزم بنفس الشروط بدون فوائد أو مصاريف إدارية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيلقى متابعة شخصية من المحافظ مع القيام بزيارات ميدانية لها للوقوف من أرض الواقع على مدى انتظامه وتسهيل أى عقبات أمام القائمين على تنفيذها.
 
وتابع: "كما أن هذه المشروعات سيتم متابعتها أيضاً من خلال إدارات تشغيل الشباب ورؤساء المجالس المحلية والقروية والمجلس القومى للمرأة وذلك بإعتبار أننا شركاء كجهاز تنفيذى من القائمين بتنفيذ هذه المشروعات بهدف تسخير كافة الإمكانيات للعمل على إنجاحها بالشكل المطلوب ونشره على مستوى المحافظة وزيادة نسبة الإقبال عليه".
 
وخلال الفعاليات استمع محافظ أسوان لعرض من السيدات المنتفعات لمشروعاتهن، والتى تنوعت بين مشروعات لتربية الدواجن ومشغولات يدوية وأعمال نخيل وملابس جاهزة ومخبوزات وخياطة.
 
 
السيدات المعيلات
السيدات المعيلات

تدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان
تدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

مبادرة المحافظة
مبادرة المحافظة

المستفيدات من المشروع
المستفيدات من المشروع

حضور200 سيدة مستفيدة من المشروع
حضور200 سيدة مستفيدة من المشروع

مشروع رائدات الأعمال
مشروع رائدات الأعمال

جانب من تدشين المبادرة
جانب من تدشين المبادرة

لقاء المحافظ
لقاء المحافظ

تدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال للسيدات المعيلات بأسوان
تدشين فعاليات مشروع رائدات الأعمال للسيدات المعيلات بأسوان
 
 

 


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