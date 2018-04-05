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الخميس، 05 أبريل 2018 01:46 م
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تحرير 35 محضرا تموينيا بحملة مكبرة على المخابز والمحال بالقليوبية

الخميس، 05 أبريل 2018 01:22 م
تحرير 35 محضرا تموينيا بحملة مكبرة على المخابز والمحال بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية من شن حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية لضبط المخالفين حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من جشع التجار.

 

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بالمحافظة يفيد بشن حملة تموينية مكبرة فى كافة مدن المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 35 محضرا تموينيا شملت 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار و 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية و6 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص و5 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون بيانات.

 

وتحررت المحاضر الأزمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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