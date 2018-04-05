"بحرى السعودية" تؤكد إصابة ناقلة نفطية لها هذا الأسبوع قرب اليمن







(رويترز)

قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى (بحري) اليوم الخميس إن إحدى سفنها، ناقلة النفط أبقيق، استهدفت فى هجوم فى الثالث من أبريل نيسان أثناء إبحارها فى المياه الدولية غربى ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت الشركة فى بيان أن الناقلة اصيبت فقط بأضرار طفيفة ولم تحدث أى اصابات بأفراد طاقمها ولم تتأثر شحنتها، وقالت إن الناقلة استأنفت بنجاح رحلتها باتجاه الشمال فى البحر الأحمر.