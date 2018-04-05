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الخميس، 05 أبريل 2018 08:36 ص
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اليوم.. هيئة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى التوعوى الـ15 لـ"التوحد"

الخميس، 05 أبريل 2018 08:00 ص
اليوم.. هيئة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى التوعوى الـ15 لـ"التوحد" مهاب مميش


الإسماعيلية – جمال حراجى
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تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى التوعوى الخامس عشر للتوحد، تحت عنوان "معًا لتقبل التوحد"، فى العاشرة من اليوم الخميس، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

 

ينعقد المؤتمر الطبى بالتنسيق مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، برئاسة مها هلالى مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وقسم طب الأطفال بمستشفيات هيئة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح تركى المسئول عن مركز الهيئة لرعاية ذوى القدرات الخاصة، يأتى المؤتمر على هامش مشاركة هيئة قناة السويس فى احتفالات اليوم العالمى للتوحد، ويتضمن جلسات علمية ومحاضرات لنخبة من أساتذة وخبراء طب الأطفال والصحة النفسية فى الجامعات المصرية والجمعيات المهتمة بمرض التوحد "الأوتيزم".


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الفريق مهاب مميش

مؤتمر التوحد

اليوم العالمي للتوحد




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