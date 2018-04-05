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الكشف على 14 ألفا 798 مواطنا ببورسعيد بمبادرة "السيسى" للقضاء على فيروس C

الخميس، 05 أبريل 2018 03:28 م
الكشف على 14 ألفا 798 مواطنا ببورسعيد بمبادرة "السيسى" للقضاء على فيروس C الدكتور سيد دعية المدير الطبى لوحدة الكبد ببورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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أكد الدكتور سيد دعية المدير الطبى لوحدة الكبد ومدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بأنه تم الكشف على 14 ألفا و798 مواطنا من خلال مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس C حتى 2020.

 

لافتا أن مراحل الكشف تبدأ بالتسجيل بالرقم القومى ثم قياس الضغط والوزن والطول وسحب عينات الدم لكشف السكر العشوائى ثم يعقبها تحليل PCR.

 

وقال دعية بأنه فى حالة الإصابة بفيروس C يتم تحويل الحالة لوحدة الفيروسات الكبدية بوحدة الكبد بالحميات أو التأمين الصحى لاستكمال مراحل العلاج.

 

وأضاف بأنه يتم تحويل كل من تأكد التحاليل أنه يعانى من ارتفاع ضغط الدم 90/140 ونتيجة تحليل السكر أكثر من 200 يحرر له خطاب موجه لأقرب مستشفى علاجى.

 

وتابع أن الحملة تأتى فى إطار مبادرة الرئيس" السيسى" لإعلان مصر خالية من فيروس C 2020.

 

 

 

 


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