الخارجية الأمريكية توافق على بيع مدفعية للسعودية بقيمة 1.3 مليار دولار

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مدفعية للسعودية بقيمة 1.3 مليار دولارالخميس، 05 أبريل 2018 11:24 م
صواريخ - أرشيفية
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 1.31 مليار دولار لبيع أنظمة مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع ومعدات أخرى للسعودية.
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