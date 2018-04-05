الخارجية الأمريكية توافق على بيع مدفعية للسعودية بقيمة 1.3 مليار دولار







(رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 1.31 مليار دولار لبيع أنظمة مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع ومعدات أخرى للسعودية.