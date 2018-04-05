الاحتلال يؤكد الإبقاء على الأوامر بشأن إطلاق النار قبل تظاهرة فى غزة

الاحتلال يؤكد الإبقاء على الأوامر بشأن إطلاق النار قبل تظاهرة فى غزةالخميس، 05 أبريل 2018 12:28 م
غزة - أرشيفية
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حذرت إسرائيل، اليوم الخميس، من أنها ستبقى على الأوامر المعطاة الى جنودها بإطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة فى حال حصول استفزازات، وذلك فى وقت تجرى الاستعدادات لتظاهرة حاشدة جديدة غدا الجمعة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى افيغدور ليبرمان الخميس "إذا كانت هناك استفزازات، سيكون هناك رد فعل من أقسى نوع كما حدث الأسبوع الفائت"، مضيفا للاذاعة الإسرائيلية العامة "لا نعتزم تغيير قواعد الاشتباك".
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