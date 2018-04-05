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الإمارات توجه رسالة لمجلس الأمن بعد تهديد قطرى جديد للأجواء

الخميس، 05 أبريل 2018 02:02 ص
الإمارات توجه رسالة لمجلس الأمن بعد تهديد قطرى جديد للأجواء مجلس الأمن الدولى - أرشيفية


أ ش أ
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وجهت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن بخصوص اقتراب طائرتين مقاتلتين قطريتين من طائرة إماراتية وذلك أثناء تحليقها فى أحد المسارات الجوية المتفق عليها دوليًا ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة مملكة البحرين.


وذكرت الرسالة - التى أوردتها قناة "سكاى نيوز" مساء الأربعاء- إنه من المؤسف أن تواصل قطر القيام بأعمال غير مسئولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية التى تحمل علم الإمارات العربية المتحدة


وأشارت الرسالة الموجهة إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريس إلى أن الطائرات المقاتلة اقتربت من الطائرة المدنية بصورة خطيرة ما أدى إلى انطلاق نظام الإنذار الخاص بتجنب الاصطدام، واضطر قائد الطائرة المدنية إلى زيادة ارتفاع الطائرة لتفادى أى اصطدام، مؤكدة أن دولة قطر لم تقدم أى إشعار ملاحة مسبق إلى مراقب حركة الطيران فى مملكة البحرين.


وأرفقت البعثة بالرسالة خرائط توضح الحادثة المذكورة التى توضح انتهاك دولة قطر للقوانين واللوائح المتعلقة بالطيران المدني

 


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