الإليزية: ولى العهد السعودى فى زيارة رسمية لفرنسا يومى 9 و10 أبريل







باريس (أ ف ب)

يتوجه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا فى 9 و10 إبريل فى زيارة رسمية، تهدف إلى عقد "شراكة استراتيجية فرنسية سعودية جديدة"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس.

وأعلن قصر الاليزيه "نأمل فى حصول تعاون جديد، يتمحور بشكل أقل على عقود آنية وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، ولا سيما فى المجال الرقمى والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة".