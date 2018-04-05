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الخميس، 05 أبريل 2018 10:52 ص
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استشهاد فلسطينى فى غارة جوية إسرائيلية ليلا على شرق غزة

الخميس، 05 أبريل 2018 10:30 ص
استشهاد فلسطينى فى غارة جوية إسرائيلية ليلا على شرق غزة قصف غزة - أرشيفية


(أ ف ب)
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استشهد  فلسطينى فى غارة جوية شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر الجمعة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بحسب وزراة الصحة فى القطاع.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة فى بيان "وصول جثة شهيد إلى مستشفى الشفاء فى مدينة غزة بعد استهدافه من طائرة استطلاع فجرا شرق غزة"، مشيرا الى انه لم يتم التعرف على هوية القتيل، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان أن إحدى طائراته استهدفت فلسطينيا مسلحا قرب الحدود مع قطاع غزة.

 


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