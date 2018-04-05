أوقاف سوهاج: الإسلام رفع قدر اليتيم وأعلى قيمته







سوهاج – عمرو خلف

قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد الأهلية بمديرية أوقاف سوهاج بمناسبة يوم اليتيم، إن الإسلام جاء واليتيم يعامل معاملة سيئة وينظر إليه نظرة مهينة فرفع قدره وأعلى قيمته وحفظ له كرامته وإنسانيته في مجتمعه الذي يعيش فيه، فأخذ بيده من أوحال الذل والبؤس والهوان حتى لا تتلقفه أيادي الانحراف والتشرد والضياع وهذه الصفات السيئة التي لا تنعكس على اليتيم فحسب بل على المجتمع

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن شريعة الإسلام جاءت بمنهج فريد من نوعه في الوصية باليتيم من حسن في الكفالة والرعاية والمعاملة، قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله علي وسلم: "فأما اليتيم فلا تقهر"، ولقد لام الله تعالى أولئك الذين لا يحسنون إلى اليتيم ولا يعاملونه بالمعروف .