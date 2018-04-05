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أبو الغيط: ملف الدول المقاطعة لقطر يحتاج وقتا وتُرك سياسياً لأمير الكويت

الخميس، 05 أبريل 2018 02:21 م
أبو الغيط: ملف الدول المقاطعة لقطر يحتاج وقتا وتُرك سياسياً لأمير الكويت أحمد أبو الغيط


كتب محمد شعلان
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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن موضوع قطر والدول الأربعة المقاطعة لها لم يطرح فى أى بند من بنود جدول أعمال الجامعة العربية على مدى الاجتماعات الوزارية الأخيرة، موضحا أن الموضوع بكامله تُرك سياسياً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

 

وأشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، فى لقاء ببرنامج "مقابلة خاصة" المذاع على قناة العربية، بدور الكويت للوصول لحل فى قضية قطر والدول المقاطعة لها، مؤكدا أن أخوة الكويت يتعاملون مع الموضوع وبذلوا جهد وتقديرهم أن الأمر سيحتاج بعض الوقت.

 

ومر 300 يوم من المقاطعة العربية التاريخية من جانب كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، للدوحة لإصرار نظامها الحاكم على دعم وتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية فى المنطقة، وتعرضت قطاعات اقتصادية عريضة لخسائر فادحة كان على رأسها قطاع السياحة والبنوك وسوق المال.

 


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أحمد أبو الغيط

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مصر

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