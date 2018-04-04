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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:55 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف خيار البحر - أرشيفية


الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) وقانون البيئة ق رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقوانين حماية الحياة البحرية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لإتفاقية سايتس الدولية والمدرج فى القائمة الحمراء (IUCN) للإتحاد العالمي لحماية الطبيعة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم  1566 لسنة 2007  بمنع تصدير خيارالبحر.


البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة خطوط السعودية المتجهة للرياض اشتبه خالد محروس مأمور الجمرك فى  الراكب ا . لم . م مصرى الجنسية حيث كان متجها للسعودية ترانزيت ومنها للصين ويحمل 3 حقائب.

 

وبالعرض على أحمد الأزهرى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه لتفتيش أمتعته الشخصية من السادة رجب بحيرى ومحمد السيد مأمورى الجمرك تحت إشراف السادة سامح شرباش وماهر عبدالغنى رؤساء الوردية لتفتيش أمتعته.

 

وبالتفتيش تبين وجود كمية من خيار البحر ( كائن بحرى ) جاف بوزن 1.9 كيلو جرام أخفاها داخل كيس ورقى بداخل الأمتعة الشخصية الخاصة به، وتبلغ التعويضات المستحقة 78 ألف جنيه.


قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 13 لسنة 2018 وحرره  وليد الشيخ.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة  الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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