الجيش اليمنى يقتل 23 حوثيا و يحرر سلسلة جبلية فى صنعاء

الجيش اليمنى يقتل 23 حوثيا و يحرر سلسلة جبلية فى صنعاءالأربعاء، 04 أبريل 2018 07:11 م
اليمن
إضافة تعليق
أعلن الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، مقتل 23 حوثيا، وتحرير سلسلة جبلية استراتيجية فى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
وقال الناطق الرسمى للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله ناجى الشندقى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى الانقلابية، أسفرت عن مقتل 23 حوثيا وإصابة العشرات بجروح، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال (العقد) وجبال (السعلي) فى جبهة نهم شرق صنعاء.
وأشار الشندقى إلى أن مقاتلات التحالف العربى كان لها دور كبير فى إسناد قوات الجيش بغاراتها الجوية التى استهدفت فيها تعزيزات وتجمعات المليشيا، وأسفرت عن تدمير أربعة أطقم قتالية وعربتين.
إضافة تعليق
لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها
الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة