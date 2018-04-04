الجيش اليمنى يقتل 23 حوثيا و يحرر سلسلة جبلية فى صنعاء

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أعلن الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، مقتل 23 حوثيا، وتحرير سلسلة جبلية استراتيجية فى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال الناطق الرسمى للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله ناجى الشندقى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى الانقلابية، أسفرت عن مقتل 23 حوثيا وإصابة العشرات بجروح، بالإضافة إلى تحرير سلسلة جبال (العقد) وجبال (السعلي) فى جبهة نهم شرق صنعاء.

وأشار الشندقى إلى أن مقاتلات التحالف العربى كان لها دور كبير فى إسناد قوات الجيش بغاراتها الجوية التى استهدفت فيها تعزيزات وتجمعات المليشيا، وأسفرت عن تدمير أربعة أطقم قتالية وعربتين.