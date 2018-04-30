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وكيل "تعليم دمياط" يعقد الاجتماع الشهرى مع اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية

الإثنين، 30 أبريل 2018 08:27 م
وكيل "تعليم دمياط" يعقد الاجتماع الشهرى مع اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط


دمياط - معتز الشربينى
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عقد اليوم الاثنين السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الاجتماع الشهرى مع اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية، بحضور دكتور خالد خلف وكيل المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التى بها فصول خدمات ومديرى الإدارات بديوان المديرية، لمناقشة سير العملية الامتحانية فى الفصول المسائية بكل إدارة على حدة.

 

وأكد سويلم الحرص لحصول كل طالب على حقه ومنع الغش والتعامل مع الامتحانات بجدية تامة، وتوفير الاستقرار اللازم لأبنائنا الطلاب وعدم السماح بدخول المتابعة الى اللجان لأكثر من فرد، حرصا على توفير الهدوء والجو النفسى للطلاب، كما ناقش سويلم المادة رقم 10 من اللائحة الداخلية لفصول الخدمات بشأن فائض الإيرادات، وأكد صرف المبالغ المتبقية وفقا للقوانين واللائحة المنظمة وفق احتياج كل إدارة، والتركيز على ترميم المبانى المدرسية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

 


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