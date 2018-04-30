وصول السفينة SEPOTENTIA لتفريغ 160طن مهيئات بترول وكهرباء ميناء بورسعيد

وصول السفينة SEPOTENTIA لتفريغ 160طن مهيئات بترول وكهرباء ميناء بورسعيدالإثنين، 30 أبريل 2018 02:13 م
ميناء بورسعيد -ارشيفيه
إضافة تعليق
استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع SEPOTENTIA والتى تحمل جنسية سنغافورة لتفريغ شحنة مهيئات كهرباء وبترول والتى يقدر وزنها160طن.
ومن جانبها ذكرت موانئ بورسعيد من خلال تصريحات صحفية أن سفينة البضائع العامة SEPOTENTIA يبلغ طولها 139 مترا وغاطس 6،4 وصلت للميناء لتفريغ شحنة مهيئات كهرباء وبترول بينما على الأرصفة 3 سفن .
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج سفن البضائع من وإلى الميناء .
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة