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الإثنين، 30 أبريل 2018 02:59 م
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وصول السفينة SEPOTENTIA لتفريغ 160طن مهيئات بترول وكهرباء ميناء بورسعيد

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:13 م
وصول السفينة SEPOTENTIA لتفريغ 160طن مهيئات بترول وكهرباء ميناء بورسعيد ميناء بورسعيد -ارشيفيه


بورسعيد – محمد فرج
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استقبل ميناء غرب بورسعيد  سفينة البضائع SEPOTENTIA والتى تحمل جنسية سنغافورة لتفريغ شحنة مهيئات كهرباء وبترول والتى يقدر وزنها160طن.

ومن جانبها ذكرت موانئ بورسعيد من خلال تصريحات صحفية أن سفينة البضائع العامة  SEPOTENTIA يبلغ طولها 139 مترا وغاطس 6،4 وصلت للميناء لتفريغ  شحنة مهيئات كهرباء وبترول  بينما على الأرصفة 3 سفن .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج سفن البضائع من وإلى الميناء .

 

 


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