وزير الخارجية السعودى يبحث مع وفد الكونجرس القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودى يبحث مع وفد الكونجرس القضايا الإقليمية والدوليةالإثنين، 30 أبريل 2018 03:25 م
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الإثنين، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب ، عضو الكونجرس بوب جودلات، الذى يزور السعودية حاليا، القضايا الإقليمية والدولية وآخر التطورات على الساحة الدولية .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية التى بثت النبأ أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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