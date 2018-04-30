وزير الخارجية السعودى يبحث مع وفد الكونجرس القضايا الإقليمية والدولية







الرياض (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الإثنين، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب ، عضو الكونجرس بوب جودلات، الذى يزور السعودية حاليا، القضايا الإقليمية والدولية وآخر التطورات على الساحة الدولية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التى بثت النبأ أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.