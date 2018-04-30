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وزير الخارجية السعودى يبحث مع وفد الكونجرس القضايا الإقليمية والدولية

الإثنين، 30 أبريل 2018 03:25 م
وزير الخارجية السعودى يبحث مع وفد الكونجرس القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية السعودى عادل الجبير


الرياض (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الإثنين، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب ، عضو الكونجرس بوب جودلات، الذى يزور السعودية حاليا، القضايا الإقليمية والدولية وآخر التطورات على الساحة الدولية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التى بثت النبأ أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 


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